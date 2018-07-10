Роспотребнадзор Крыма усилил контроль на границе с Украиной из-за публикаций о холере

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилило меры безопасности в пунктах пропуска на границе с Украиной из-за публикаций о якобы неблагополучной ситуации с холерой в украинском Мариуполе, сообщила во вторник ТАСС руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о наличии вибрионов холеры в Азовском море возле Мариуполя.

"Понимая возможные эпидемические риски, которые сегодня существуют на территории соседнего государства..., усилен контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в пунктах пропуска через государственную границу", - сказала Пеньковская.

По ее словам, в пунктах пропуска, а также в морских портах специалистами проводится бесконтактная термометрия (измерение температуры тела, для выявления больных - прим. ТАСС). "На сегодняшний день больных холерой не выявлено", - добавила она.

Пеньковская также сообщила, что в Азовском море в зоне ответственности управления эксперты берут пробы воды. "Проводится весь необходимый комплекс мероприятий, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории полуострова оставалась стабильная и контролируемая. Сейчас в пробах никаких отклонений не выявлено", - отметила глава Роспотребнадзора Крыма.