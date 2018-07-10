Суд в Перми освободил DJ Smash от участия в процессе по делу о его избиении

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Слушание уголовного дела об избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) будет проходить в отсутствие потерпевшего. На заседании Ленинского районного суда в Перми Ширман огласил свою версию инцидента и попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил просьбу потерпевшего провести слушание в его отсутствие", - огласил решение судья Симонов.

По словам Ширмана, его избили из-за нежелания фотографироваться. Во время дачи показаний, он попросил Ленинский районный суд приговорить обидчиков к реальному лишению свободы. "Наказание должно быть суровым, с реальным сроком", - сказал он суду.

Обвиняемые Телепнев и Ванкевич от комментариев журналистам отказались. Суд продолжает опрашивать свидетелей, по предварительным данным, обвиняемые дадут показания 12 июля

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля, после чего возбудили уголовное дело. Во время допроса в московской больнице Ширман указал, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою и чемпионом кубка России по этому виду спорта, и его друг Сергей Ванкевич.

Телепнев и Ванкевич, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью Ширману, вину в суде не признали. Оба обвиняемых до суда находились на свободе. Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. рублей, Ванкевича - под подписку о невыезде.