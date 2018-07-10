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Два человека пострадали при жесткой посадке учебного самолета в Кировской области

Происшествия
10 июля, 14:48 дата обновления: 10 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно выполняло резкий поворот во время полета

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали при жесткой посадке учебного легкомоторного самолета в Кировской области. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"По предварительным данным, в Кирово-Чепецком районе на взлетно-посадочной площадке Кучаны учебный легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании "Вятка-авиа", с пилотом-инструктором и стажером на борту при выполнении резкого поворота в ходе полета совершил жесткую посадку. Люди, находившиеся на борту, получили повреждения, им оказывается помощь", - сказала собеседница агентства.

Кировская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Кировский транспортный прокурор выехал на место ЧП.

Как уточнили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел с самолетом марки Zlin в 13:00 мск. "По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет и при взлете, набрав небольшую высоту, жестко приземлился за посадочную полосу. Степень повреждения самолета выясняется, состояние пилота и пассажира удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты ведомства, также выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в управлении.

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