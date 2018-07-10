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СМИ: троих эвакуированных из пещеры в Таиланде подростков доставили в больницу

Происшествия
10 июля, 15:24 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что спасатели вывели всех людей из пещеры

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БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде доставили в больницу первых трех мальчиков, которых вывели во вторник из пещеры Кхао Луанг. Кадры операции транслирует телеканал Thai PBC.

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В районе 16:00 по местному времени (12:00 мск) из пещеры был выведен девятый мальчик, который прошел первичное обследование у полевых врачей и отправился на машине скорой помощи в сторону вертолетной площадки. Оттуда он был доставлен в медицинское учреждение.

Десятый и одиннадцатый, самый младший, школьник были эвакуированы в 16:33 (12:33 мск) и 17:13 (13:33 мск). После необходимых процедур они были доставлены к вертолету Ми-17, который в 18:33 (14:33 мск) отправился в сторону больницы.

Между тем двенадцатый мальчик и 25-летний тренер футбольной команды, которые были выведены из подземелья в районе 17:40 по местному времени (13:40 мск), пока еще не были доставлены к вертолетной площадке. Предполагается, что они на осмотре врача. Ожидается, что по итогам финальной стадии эвакуации, в которой участвовало более 100 водолазов, руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон подведет итоги.

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