Замдекана юрфака МГУ подозревается в хищении 39 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель декана юридического факультета МГУ Владимир Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве на 39 млн рублей. Об этом во вторник в Тверском суде Москвы сообщил следователь по делу.

"Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве на 39 млн рублей, совершенном в составе организованной группы, причем на сегодня установлено местонахождение лишь 25 млн рублей из похищенных денег. Также следствие не исключает других эпизодов аналогичной преступной деятельности", - сказал следователь.

Тверской суд Москвы во вторник рассматривает ходатайство следствия о заключении Степанова-Егиянца под стражу. Замдекану вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии.

Согласно материалам дела, фигуранты подделали документы об отставке директора компании "Автофинанс", торгующей подержанными машинами. Как утверждает следствие, после подделки документов 14 июля 2017 года фигуранты похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.

Сам Степанов-Егиянц в суде отверг подозрения в свой адрес. "Я не признаю свою вину, ничего противоправного не совершал", - сказал подозреваемый.

По его мнению, дело в отношении него связано с его контактами с некоей Ольгой Васильевой. "Я стал жертвой, так как имел контакты с Ольгой Васильевой, которая, оказывается, занималась противоправной деятельностью с компанией "Автофинанс", - сказал Степанов-Егиянц.