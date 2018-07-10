СМИ: американка пыталась пронести в аэропорт Вены снаряд времен Второй мировой войны

ТАСС, 10 июля. Один из терминалов и багажное отделение венского аэропорта Швехат были временно закрыты в понедельник из-за гражданки США, которая хотела вывезти из Австрии снаряд времен Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщило австрийская газета Die Presse.

По ее сведениям, на пункте таможенного контроля 24-летняя женщина достала из сумки 35-миллиметровый противотанковый снаряд и спросила можно ли увезти его на родину. Выяснилось, что она нашла снаряд во время прогулки в лесу. Американка положила его в сумку, а в отеле вымыла в раковине, чтобы не запачкать багаж при перевозке.

Сняряд передали специалистам для обезвреживания. Как отмечает издание, виновнице происшествия выписали штраф на четырехзначную сумму.