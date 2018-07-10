Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: американка пыталась пронести в аэропорт Вены снаряд времен Второй мировой войны

Происшествия
10 июля, 16:32 UTC+3

Женщина нашла 35-миллиметровый противотанковый снаряд во время прогулки по лесу, пишет газета Die Presse

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июля. Один из терминалов и багажное отделение венского аэропорта Швехат были временно закрыты в понедельник из-за гражданки США, которая хотела вывезти из Австрии снаряд времен Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщило австрийская газета  Die Presse.

По ее сведениям, на пункте таможенного контроля 24-летняя женщина достала из сумки 35-миллиметровый противотанковый снаряд и спросила можно ли увезти его на родину. Выяснилось, что она нашла снаряд во время прогулки в лесу. Американка положила его в сумку, а в отеле вымыла в раковине, чтобы не запачкать багаж при перевозке.

Сняряд передали специалистам для обезвреживания. Как отмечает издание, виновнице происшествия выписали штраф на четырехзначную сумму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Австрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России
7
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!