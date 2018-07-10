СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде доставили в больницу Прачанукро четырех школьников и их тренера, которые во вторник были выведены из пещеры Кхао Луанг. Кадры транспортировки транслировал телеканал Thai PBC.

Сначала вертолет Ми-17 перевез в медицинское учреждение последнего - 12-го по счету эвакуированного мальчика. 25-летний тренер футбольной команды был доставлен на другом вертолете. Они были выведены из подземелья около 17:40 по местному времени (13:40 мск). Таким образом, на осмотр врачей и транспортировку школьника и тренера ушло более трех часов.

Первая машина прибыла к медицинскому учреждению в районе 20:40 (16:40 мск), вторая - в 20:50 (16:50 мск). Оба автомобиля аплодисментами встречала толпа. Сразу после проезда последней скорой помощи оцепление дороги было снято.

Ранее во вторник в больницу города Чианграй, где уже находятся две группы спасенных детей, были доставлены трое ребят. Их переправили на двух вертолетах. Ожидается, что они пробудут в медицинском учреждении в карантине еще неделю.