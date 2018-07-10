На территории ростовской птицефабрики выявили птичий грипп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Очаг заболевания гриппом птиц выявлен на территории АО "Птицефабрика Белокалитвинская" в Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных) выявили геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5 в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории корпуса №3 АО "Птицефабрика Белокалитвинская". Было принято решение определить эпизоотическим очагом всю территорию птицефабрики, считать угрожаемой зоной территорию в радиусе 5 км, зону наблюдения установить в радиусе 10 км", - говорится в сообщении.

"В угрожаемой зоне и зоне наблюдения ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах, также там запланировано проведение вынужденной вакцинации домашней птицы и мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы", - добавили в управлении информполитики правительства региона.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.