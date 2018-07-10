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Жителя Белгорода приговорили к трем годам колонии за похищение друга

Происшествия
10 июля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным следствия, мужчина заподозрил своего знакомого в воровстве телефона, избил его, заставил лечь в багажник автомобиля и отвез, а после удерживал в подвале своего дома

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Белгородской области, который похитил своего знакомого и удерживал его в подвале, заподозрив в воровстве телефона, к трем годам колонии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Чернянским районным судом 29-летний местный житель признан виновным по статье "Похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья ". Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил его к трем годам лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в феврале мужчина заподозрил своего знакомого в воровстве телефона, избил его, заставил лечь в багажник автомобиля и отвез к себе домой.

"Там он удерживал его в подвале под домом. Похищенный воспользовался моментом и позвонил со своего мобильного телефона в службу "112", прибывшие сотрудники полиции его освободили", - отметили в пресс-службе.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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