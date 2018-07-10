Экс-судья Арбитражного суда Москвы обвинен в мошенничестве на $70 тыс.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столичные следователи СК предъявили обвинение в мошенничестве на $70 тыс. бывшему судье Арбитражного суда Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, потерпевшим стал бывший глава фирмы-банкрота.

По данным следствия, в январе 2016 года судья Арбитражного суда Москвы Игорь Корогодов узнал, что его коллега рассмотрит заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании по делу о банкротстве. "Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Александра Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу", - сообщила Иванова.

По поручению Корогодова Мосин подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривающим дело судьей и запросил $70 тыс., которые якобы должен был ему передать. "Как выяснили следователи, Корогодов денежные средства планировал присвоить себе, не посвящая в свои планы ни коллегу-судью, ни Мосина. При получении денег судья и адвокат были задержаны", - сообщила представитель ГСУ.

Игорю Корогодову инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере, Мосину - посредничество во взяточничестве.

"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Иванова.