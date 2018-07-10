Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ставрополе приостановили работу ТЦ Metro из-за нарушения пожарной безопасности

Происшествия
10 июля, 18:15 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Первое заседание суда пройдет 23 августа 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя по иску прокуратуры приостановил работу торгового центра Metro Cash&Carry из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.

"По иску возбуждено гражданское дело. В предварительном судебном заседании частично удовлетворено ходатайство истца о принятии обеспечительных мер по указанному гражданскому делу: приостановлена деятельность торгового центра", - уточняется в сообщении.

По решению суда запрещен доступ покупателей на территорию гипермаркета. В прокуратуре промышленного района отмечают, что проверка торгового центра прошла в апреле 2018 года, было выдано предписание об обработке несущих металлических конструкций огнезащитным составом. Работа эта до сих пор не проделана, поэтому прокуроры обратились в суд.

Первое заседание суда намечено на 23 августа 2018 года. В случае, если компания устранит нарушения до этого срока, прокуратура может отозвать свой иск, аналогичные ситуации уже возникали с торговыми центрами, чья работа была приостановлена в крае в 2018 году из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Торговый центр Metro Cash&Carry в Ставрополе открыт в 2006 году, он стал первым в Ставропольском крае. Площадь торгового центра превышает 10 тыс. кв. м, он находится на окраине города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
5
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
6
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!