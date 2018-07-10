В Ставрополе приостановили работу ТЦ Metro из-за нарушения пожарной безопасности

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя по иску прокуратуры приостановил работу торгового центра Metro Cash&Carry из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.

"По иску возбуждено гражданское дело. В предварительном судебном заседании частично удовлетворено ходатайство истца о принятии обеспечительных мер по указанному гражданскому делу: приостановлена деятельность торгового центра", - уточняется в сообщении.

По решению суда запрещен доступ покупателей на территорию гипермаркета. В прокуратуре промышленного района отмечают, что проверка торгового центра прошла в апреле 2018 года, было выдано предписание об обработке несущих металлических конструкций огнезащитным составом. Работа эта до сих пор не проделана, поэтому прокуроры обратились в суд.

Первое заседание суда намечено на 23 августа 2018 года. В случае, если компания устранит нарушения до этого срока, прокуратура может отозвать свой иск, аналогичные ситуации уже возникали с торговыми центрами, чья работа была приостановлена в крае в 2018 году из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Торговый центр Metro Cash&Carry в Ставрополе открыт в 2006 году, он стал первым в Ставропольском крае. Площадь торгового центра превышает 10 тыс. кв. м, он находится на окраине города.