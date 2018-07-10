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Девять участников преступной группы "Химмаш" осудили в Мордовии

Происшествия
10 июля, 19:01 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 10, июля. /ТАСС

Семерым обвиняемым назначено наказание от 5,5 до 24,5 лет лишения свободы

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САРАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Верховный суд Мордовии признал виновными девять участников преступной группы "Химмаш", которая действовала в Мордовии в начале 2000-х. Семь из них, включая лидера группы Юрия Шорчева, получили реальные сроки лишения свободы, еще двое - условные, сообщили во вторник в пресс-службе регионального СУ СКР.

"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда семерым обвиняемым назначено наказание от 5,5 до 24,5 лет лишения свободы, еще двоим - по шесть и семь лет лишения свободы условно каждому. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в пресс-службе.

В зависимости от роли участникам группы вменялась в вину организация, руководство и участие в преступном сообществе, создание банды, серия убийств и покушений на них с использованием оружия и взрывных устройств, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также совершение ряда вымогательств.

Преступная группа

"Химмаш" была одной из преступных группировок, действовавших на территории Мордовии в 2000-х. Банду создал житель Саранска Андрей Борисов для вымогательства денег у местных бизнесменов. За время своего существования преступники совершили 10 убийств и покушений на убийства предпринимателей и представителей других преступных группировок. Сам Борисов был застрелен в 2003 году своими же людьми, после чего "Химмаш" возглавил Юрий Шорчев.

С 2001 по 2008 году члены банды получили от предпринимателей путем вымогательства около 5 млн рублей, а лидер группировки - более 100 млн рублей, отметили в пресс- службе регионального СУ СКР.

В апреле 2009 года были задержаны лидер ОПГ и два убийцы, а затем и другие участники группировки. Уголовное дело в отношении "химмашевцев" рассматривалось с участием присяжных заседателей, перед которыми было поставлено более 200 вопросов по уголовному делу. Они признали подсудимых виновными.

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