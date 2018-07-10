СК расценил как покушение на убийство действия матери, ранившей дочь ножницами в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России квалифицировал как покушение на убийство действия многодетной матери, ранившей ножницами свою 13-летнюю дочь в Москве.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома по улице Липчанского, разозлившись на дочь и находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударила девочку ножницами в область грудной клетки. "Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня",- сообщила представитель ГСУ. Когда девочку выпустили погулять, она пошла в отдел полиции.

В настоящее время ребенок госпитализирован. Следователи намерены допросить родственников, соседей и знакомых детей (в семье трое детей - прим. ТАСС) для установления условий их проживания, а также проверить, привлекалась ли ранее женщина к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.