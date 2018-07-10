Прокурор попросил семь лет колонии для лидера секты "бога Кузи"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил признать лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова виновным в избиении адептов и в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей и приговорить его к семи годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где проходят прения сторон по уголовному делу.

"Прошу признать виновным и приговорить к семи годам с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал прокурор.

Кроме того, гособвинитель попросил для других фигурантов дела сроки от пяти до шести лет колонии общего режима. Так, для главного бухгалтера секты Галины Маркевич прокурор попросил пять лет колонии, а для двух пособниц Попова, Надежды Розановой и Жанны Фролушкиной, - по шесть лет.

Андрей Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Маркевич, Попову, Розановой и Фролушкиной предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.