МВД подозревает экс-министра здравоохранения Дагестана в создании ОПГ

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Республике Дагестан подозревает задержанного по уголовному делу о мошенничестве бывшего министра здравоохранения Танку Ибрагимова в создании организованной преступной группы для хищения бюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело на экс-министра здравоохранения и других должностных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигуранты уголовного дела подозреваются в создании организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях средств республиканского и федерального бюджетов в особо крупных размерах, в частности в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты мошенничества при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов. 7 июля по подозрению в совершении мошенничества задержаны экс-министр здравоохранения Дагестана, его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок ведомства. Экс-министр помещен под домашний арест, а остальным фигурантам мера пресечения еще не избрана.

9 июля в отношении бывшего министра возбуждено новое уголовное дело по статье "Мошенничество", и в ночь на 10 июля подозреваемый был вновь задержан по подозрению в совершении другого эпизода преступной деятельности. Сейчас решается вопрос повторного ходатайства перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных структурах республики сообщал, что силовики повторно задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова в связи с выявлением дополнительных эпизодов хищения бюджетных средств в его бытность главой минздрава. 7 июля правоохранители провели обыск в доме Ибрагимова в Махачкале, а затем задержали его.

56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года являлся врио главы министерства. В начале апреля врио главы Дагестана Владимир Васильев принял отставку Ибрагимова.