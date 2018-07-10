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Один человек погиб в результате крушения самолета в ЮАР

Происшествия
10 июля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Сообщается, что причиной катастрофы мог стать отказ одного из двигателей

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© EPA/STR

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате крушения самолета близ аэропорта Вандербум южноафриканской столицы Претории. Такая запись содержится на странице местной экстренной медицинской службы в Twitter.

"Сообщается об одном погибшем в результате авиакатастрофы в Вандербуме", - говорится в информации.

Как отмечает южноафриканская радиостанция "Айуитнес ньюс" со ссылкой на представителя аэропорта, разбившийся самолет совершал грузовой чартерный рейс и при крушении врезался в здание фабрики. Вероятной причиной катастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Происшествие произошло, когда самолет пытался вернуться в аэропорт.

По данным новостного портала News24, самолет принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок MAC Martin's Air Charter, входящей в холдинг Air France-KLM. На месте крушения работают аварийные службы, врачи скорой помощи, спасатели. Пострадали около 20 человек, находившихся на борту, один из них - пилот, находящийся в критическом состоянии.

Посольство РФ в ЮАР сообщило ТАСС, что россиян на борту не было.

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