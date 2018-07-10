Один человек погиб в результате крушения самолета в ЮАР

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате крушения самолета близ аэропорта Вандербум южноафриканской столицы Претории. Такая запись содержится на странице местной экстренной медицинской службы в Twitter.

[VIDEO] - Aerial footage from the ER24 Oneplan Helicopter of the plane crash at #Wonderboom. @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/nxleOtB10s — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 July 2018

"Сообщается об одном погибшем в результате авиакатастрофы в Вандербуме", - говорится в информации.

Как отмечает южноафриканская радиостанция "Айуитнес ньюс" со ссылкой на представителя аэропорта, разбившийся самолет совершал грузовой чартерный рейс и при крушении врезался в здание фабрики. Вероятной причиной катастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Происшествие произошло, когда самолет пытался вернуться в аэропорт.

По данным новостного портала News24, самолет принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок MAC Martin's Air Charter, входящей в холдинг Air France-KLM. На месте крушения работают аварийные службы, врачи скорой помощи, спасатели. Пострадали около 20 человек, находившихся на борту, один из них - пилот, находящийся в критическом состоянии.

Посольство РФ в ЮАР сообщило ТАСС, что россиян на борту не было.