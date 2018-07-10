В деканате юрфака МГУ заявили о непричастности вуза к мошенничеству замдекана

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мошенничество, в котором обвиняется заместитель декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Степанов-Егиянц, не связано с деятельностью университета, заявил во вторник ТАСС другой замдекана факультета Станислав Романов.

"На данный момент никакой официальной информации о тех обвинениях, которые ему предъявлены, у нас нет. Никаких документов от следственных и судебных органов на факультет не поступало. Соответственно, из того, что опубликовано в СМИ, мы видим, что предъявленные обвинения к учебной и научной деятельности, которой мы занимаемся, отношения не имеют", - сказал Романов.

Он добавил, что сейчас Степанов-Егиянц формально находится в отпуске. "С точки зрения его дисциплины как преподавателя никаких жалоб на него не поступало", - заключил собеседник агентства.

Ранее во вторник Тверской суд Москвы заключил Степанова-Егиянца, подозреваемого в мошенничестве на 39 млн рублей, под стражу до 7 сентября. Защита просила освободить преподавателя под залог в 20 млн рублей. Адвокат по окончании заседания заявил, что решение будет обжаловано в Мосгорсуде.

По тому же делу проходят также предполагаемый организатор хищений Ольга Васильева, ранее заключенная под домашний арест, и Николай Ломакин, который был взят под стражу.