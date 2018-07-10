Экс-участнице Pussy Riot грозит штраф за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Судебные приставы привлекли к административной ответственности бывшую участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"Мария Алехина в установленном порядке была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако до настоящего момента уклоняется от исполнения постановлений суда, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - сообщили в УФССП.

Как уточнили в пресс-службе, 10 июля Алехину в соответствии с ч. 1 ст. 27.1. КоАП РФ ("Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении") доставили в отдел судебных приставов, где был составлен протокол об административном правонарушении. За уклонение от обязательных работ Алехиной грозит административный штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

7 мая в Кунцевском отделе судебных приставов в отношении Алехиной были возбуждены исполнительные производства по постановлениям Мещанского суда Москвы по делам об административных правонарушениях. Алехиной назначили 140 часов обязательных работ за две несанкционированные акции у здания ФСБ в центре Москвы - в декабре 2017 года и апреле 2018 года - против блокировки Telegram по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры") и ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") соответственно.