Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-участнице Pussy Riot грозит штраф за уклонение от обязательных работ

Происшествия
10 июля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Размер штрафа может составить от 150 до 300 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Судебные приставы привлекли к административной ответственности бывшую участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"Мария Алехина в установленном порядке была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако до настоящего момента уклоняется от исполнения постановлений суда, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - сообщили в УФССП.

Как уточнили в пресс-службе, 10 июля Алехину в соответствии с ч. 1 ст. 27.1. КоАП РФ ("Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении") доставили в отдел судебных приставов, где был составлен протокол об административном правонарушении. За уклонение от обязательных работ Алехиной грозит административный штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

7 мая в Кунцевском отделе судебных приставов в отношении Алехиной были возбуждены исполнительные производства по постановлениям Мещанского суда Москвы по делам об административных правонарушениях. Алехиной назначили 140 часов обязательных работ за две несанкционированные акции у здания ФСБ в центре Москвы - в декабре 2017 года и апреле 2018 года - против блокировки Telegram по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры") и ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Pussy Riot
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
В Верховной раде потребовали денонсировать договор о сотрудничестве с РФ в Азовском море
4
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
5
Минобороны опровергло публикации о потерях в Сирии
6
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!