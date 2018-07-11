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Тропический шторм "Крис" усилился до категории урагана

Происшествия
11 июля, 0:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

По данным метеорологов, ураган находится примерно в 330 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины

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© EPA-EFE

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм "Крис" во вторник усилился до категории урагана первой степени. Об этом сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Согласно данным исследователей, "Крис" находится примерно в 330 км к юго-востоку от побережья штата Северная Каролина. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Скорость ветра в его эпицентре достигает примерно 38 м/с.

"Крис" стал вторым по счету ураганом, сформировавшимся за последние месяцы в Атлантике. Первым был "Берил", который ранее потерял свои характеристики и начал рассеиваться.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 м/с. При скорости ветра около 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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