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СМИ: жертвами аномальной жары в Канаде могли стать более 70 человек

Происшествия
11 июля, 1:25 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 11, июля. /ТАСС

По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах страны воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия

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ОТТАВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 70 человек могли стать жертвами аномальной жары в канадских провинциях Квебек и Онтарио. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

В частности, как заявил журналистам главный следователь провинции Онтарио доктор Дирк Хайер, в этом регионе начато расследование по факту гибели трех человек, которые могли умереть из-за причин, связанных с жаркой погодой. Он не стал уточнять, где именно были отмечены эти случаи, добавив, что подробности будут опубликованы позже.

В министерстве здравоохранения Квебека сообщили, что число жертв аномальной температуры воздуха в регионе может достигнуть 70 человек, но пока точных цифр не озвучили. Ранее сообщалось, что в этой провинции из-за жары погибли 54 человека, из них 34 - в Монреале. Большинству жертв последствий природного катаклизма 60 и более лет.

Как отмечала представитель монреальского министерства здравоохранения Милен Дрюон, в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Она напомнила, что в последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда по этой причине в городе погибли 106 человек.

По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня установилась экстремально жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия. В прошлую пятницу жара ненадолго спала до комфортных 23 градусов Цельсия, но уже в субботу столбики термометров вновь поднялись до отметки в 30 градусов Цельсия и выше.

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