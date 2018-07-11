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ABC: пассажиры легкомоторного самолета выжили при крушении на Аляске

Происшествия
11 июля, 1:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

Причины катастрофы пока не называются

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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и пилот, упал во вторник в штате Аляска. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, одномоторное воздушное судно рухнуло в горной местности на Острове Принца Уэльского, расположенного в юго-восточной части штата. Как отмечается, погибших в результате катастрофы нет, однако несколько пассажиров получили ранения.

Спасатели установили точное местонахождение самолета, упавшего на высоте около 600 м над уровнем моря к юго-западу от города Кетчикан. В настоящее время они изучают, каким образом лучше провести эвакуацию, успех которой будет зависеть от погодных условий. Причины катастрофы пока неизвестны.

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