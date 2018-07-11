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СМИ: в Доминиканской Республике из-за циклона "Берил" обесточены 140 тыс. домов

Происшествия
11 июля, 3:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Из южной провинции Сан-Кристобаль эвакуировали около 900 человек

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ТАСС, 11 июля. Около 140 тыс. домов остались без электроснабжения в Доминиканской Республике после прохождения циклона "Берил". Об этом сообщила во вторник доминиканская газета Diario Libre.

По данным издания, "Берил" принес с собой проливные дожди, приведшие к затоплению сотен домов. Хуже всего обстоит ситуация в южной провинции Сан-Кристобаль. Там из-за наводнений были эвакуированы около 900 человек.

Ранее во вторник циклон оставил без электричества почти 15 тыс. домов в Пуэрто-Рико.

"Берил" стал вторым тропическим штормом, сформировавшимся в этом году в Атлантическом океане. Несколько дней назад он усилился до урагана, однако затем ослаб и начал рассеиваться.

Тем временем сформировавшийся в Атлантике тропический шторм "Крис" во вторник усилился до категории урагана. Теперь он находится примерно в 330 км к юго-востоку от побережья штата Северная Каролина. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Скорость ветра в его эпицентре достигает примерно 38 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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