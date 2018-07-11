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На Сахалине сгорел ангар с картоном

Происшествия
11 июля, 2:52 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 11, июля. /ТАСС

Ангар находился на полигоне твердых бытовых отходов в Корсаковском районе

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Ангар с картоном сгорел в среду утром на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщил ТАСС диспетчер пожарно-спасательной службы Евгений Толстов.

"Сообщение о пожаре на ТБО поступил в 05:35 местного времени [21:35 мск]. Спустя пять минут пожарный расчет прибыл на место. Локализовать возгорание удалось в 07:50 местного времени [23:50 мск]. Огнем повреждено 600 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что хранение в ангаре прессованного картона способствовало быстрому распространению огня.

В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники. Сейчас ведется проливка сгоревшего картона и конструкций.

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