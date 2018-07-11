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Семь браконьеров в Хабаровском крае получили сроки за вылов кеты на 2,7 млн рублей

Происшествия
11 июля, 2:59 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 11, июля. /ТАСС

С осужденных также взыскали всю сумму ущерба

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ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к срокам в колонии-поселении семь человек за незаконный вылов в Амуре кеты более чем на 2,7 млн рублей. Об этом сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.

"Суд… приговорил организатора группы к трем годам четырем месяцам лишения свободы, непосредственные исполнители осуждены на сроки от двух лет восьми месяцев до двух лет десяти месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как установил суд, шедшую на нерест рыбу браконьеры выловили осенью 2016 года. Всего они незаконно добыли более 4,7 тыс. особей. При этом, отмечается в сообщении, организатор группы тщательно подготовился к вылову кеты: приобрел холодильники, лодки и снасти, обустроил цех по переработке рыбы, привлек к этой деятельности шестерых своих близких знакомых.

С осужденных также взыскали всю сумму ущерба, а также у них конфисковали катер, добавили в прокуратуре.

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