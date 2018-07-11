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В шахте на западе Якутии произошел взрыв

Происшествия
11 июля, 3:33 дата обновления: 11 июля, 4:42 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 11, июля. /ТАСС

Погиб один человек, сообщили в региональном управлении СКР

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ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Работник шахты в Якутии погиб при взрыве, который произошел, когда мужчина закладывал взрывчатку. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

"Около шести утра [00:00 мск] на шахте "Удачный" в Мирнинском районе Якутии произошел взрыв. Установлено, что это произошло во время закладки взрывчатого вещества самим работником. Работник погиб", - сказал собеседник агентства.

На место выехала следственная группа.

"Шахта принадлежит компании "Алроса", - добавили в СУ СК.

Комментарий представителей компании ТАСС на данный момент не удалось получить.

Как сообщил представитель регионального управления МЧС, после взрыва из шахты эвакуировали более 170 человек.

"Сразу после взрыва выведены на поверхность 174 человека, никто не пострадал", - сказал собеседник. Он также отметил, что взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет.

Мощность Удачнинского ГОКа, за исключением трубки "Зарница", составляет чуть более 100 тыс. т руды в год, к 2019 году планируется вывести комбинат на проектную мощность 4 млн т руды.

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