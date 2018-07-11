ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. После двухдневного перерыва в пострадавшей от паводка Чите вновь начались дожди. При этом уровень в разлившейся накануне реке Чита снизился на 38 см и составляет 367 см, сообщили ТАСС в региональном Гидрометцентре в среду.

В ночь на 10 июля вышедшая из берегов после сильных дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, были эвакуированы около 1 тыс. человек, при этом многие люди самостоятельно покидали свои дома и дачи. В реке Чита был зафиксирован самый высокий уровень воды за весь период наблюдений - 405 см.

"По данным на 08:00 [02:00 мск] уровень воды в реке Чита составляет 367 см, наблюдается спад. В реке Ингода (в которую впадает Чита - прим. ТАСС) уровень воды поднялся до 310 см и колеблется в этих пределах. При этом опасным уровнем для Ингоды являются 480 см. Идущие в городе дожди замедляют спад в реке Чита и могут привести к дальнейшему повышению уровня воды в Ингоде, тем более, что в верховьях этой реки выпали сильные осадки", - рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что начавшиеся в ночь на среду дожди скажутся на уровне рек примерно через сутки.

Дожди в Забайкалье около месяца идут почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В ночь на вторник от паводка, помимо Читы, пострадали город Нерчинск и село Тунгокочен.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации.