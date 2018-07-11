Пострадавшего в массовой аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД, сообщила в среду организация на своей странице в Twitter.

"Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в район 23-го км МКАД, где произошло массовое ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада", - говорится в сообщении.

#Экипаж #санитарноговертолёта #МАЦ вылетел в район 23 км МКАД, где произошло массовое #ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в #специализированноелечебноеучреждениеМосквы. В полёте его сопровождала #авиамедицинскаябригада — ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 10 июля 2018 г.

Ранее СМИ сообщали о массовом ДТП с грузовиком на внешней стороне МКАД между Осташковским и Ярославским шоссе. Согласно публикациям, по предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.