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Пострадавшего в массовой аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

Происшествия
11 июля, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

ДТП произошло в районе 23-го км Московской кольцевой автодороги

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД, сообщила в среду организация на своей странице в Twitter.

"Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в район 23-го км МКАД, где произошло массовое ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о массовом ДТП с грузовиком на внешней стороне МКАД между Осташковским и Ярославским шоссе. Согласно публикациям, по предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.

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