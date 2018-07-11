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Лесные пожары на площади почти 9,8 тыс. га потушили в регионах России за сутки

Происшествия
11 июля, 4:15 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 11, июля. /ТАСС

Наиболее сильные контролируемые возгорания отмечаются в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области

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ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили в регионах России 33 лесных пожара на площади 9 772 тыс. га. Действующими, по данным на утро среды, оставались сильные возгорания в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

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Площадь контролируемых лесных пожаров в РФ за сутки сократилась на 21,7 тыс. га

Один из двух пожаров потушили в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 июля в России лесопожарными силами ликвидировано 33 лесных пожара на площади 9 772 га. На 00:00 мск [07:00 хбр] 11 июля на территории РФ действовало 82 лесных пожара на площади 40 618 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее сильные контролируемые возгорания, по данным на утро, отмечались в Красноярском крае, где огнем было охвачено 11,7 тыс. га, в Якутии - более 11,3 тыс. га, и в Магаданской области - почти 10,3 тыс. га. На небольших площадях пожары в лесах были зарегистрированы в Мурманской области на 13 га, на Алтае - на 10 га, в Волгоградской области - на 9 га, в Коми - на 3 га, столько же горело в Бурятии и менее одного га - в Хабаровском крае.

Горели также земли заповедников, в частности в Красноярском крае на территории заповедника "Тунгусский" огонь полыхал более чем на 7,2 тыс. га, в заповеднике "Хакасский" в Хакасии - на 22 га. Сутками ранее в труднодоступных и отдаленных местностях в регионах страны действовало еще 210 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 1,244 млн га, более 933 тыс. га пришлось на Якутию. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, по данным Авиалесоохраны, превышают прогнозируемый вред.

В настоящее время на тушении контролируемых лесных пожаров работают около 1,7 тыс. человек, задействовано 169 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 61 воздушное судно. В некоторых регионах работают также парашютисты-десантники - всего около 250 человек.

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