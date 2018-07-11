Рудник "Удачный" в Якутии, где произошел взрыв, возобновил работу в штатном режиме

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Рудник "Удачный" компании "Алроса" в Якутии возобновил работу в штатном режиме после взрыва на шахте, в результате которого погиб один человек. Создана комиссия по расследованию инцидента, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"В 08:09 часов по местному времени [02:09 мск] рудник "Удачный" приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме. На месте создана и работает комиссия по расследованию случившегося", - сообщили в компании.

По данным компании, 11 июля 05:26 (23:26 мск) на пульт диспетчера подземного рудника поступило сообщение о взрыве на горизонте -580. "Введен план ликвидации аварии. На месте работали два взвода военизированной горноспасательной части. В момент взрыва в шахте находилось 174 работника. Все работники, кроме постов охраны, были выведены из рудника", - уточнили в компании.

В "Алроса" подтвердили гибель работника Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления 1971 года рождения.

Ранее сообщалось, что после инцидента началась проверка СУ СК РФ по региону, а также прокуратуры Якутии.

Мощность Удачнинского ГОКа, за исключением трубки "Зарница", составляет чуть более 100 тыс. т руды в год, к 2019 году планируется вывести комбинат на проектную мощность 4 млн т руды.