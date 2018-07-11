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В Чите с подтопленных территорий эвакуировали около 3 тыс. человек

Происшествия
11 июля, 5:41 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, июля. /ТАСС

В подготовленные пункты временного размещения направлены 95 человек, сообщили в мэрии города

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ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей Читы были эвакуированы с территорий, которые подтопило после произошедшего накануне разлива одноименной реки. Об этом в среду сообщила администрация города.

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"В Центральном районе Читы подтоплены улицы Серова, Красноармейская, Богомягкова, затоплено 18 дачных кооперативов, эвакуировано 1316 человек. В Железнодорожном районе подтоплены улицы 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Малые, дачные кооперативы "Механизатор", "Энергетик", "Маяк", "Рассвет", эвакуировано 98 человек. В Ингодинском районе подтоплены улицы 1-я, 2-я и 3-я Шубзаводские, Пугачева, Аянская, Борзинская, Подгорная, затоплены дачные кооперативы "Машиностроитель", "Восход", "Луч", "Объединение", "Геолог", эвакуировано 1446 человек", - сказали в пресс-службе.

По информации мэрии, в городе подготовлены восемь пунктов временного размещения, в них направлены 95 человек.

В ночь на 10 июля вышедшая из берегов после сильных дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре.

В среду в Чите после двухдневного перерыва возобновились продолжительные дожди, которые, по данным синоптиков, могут продолжиться до 17 июля. При этом уровень в разлившейся накануне реке Чита снизился на 38 см и составляет 367 см. В городе, как и на всей территории Забайкальского края, действует режим чрезвычайной ситуации.

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