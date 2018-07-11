AFP: не менее 179 человек погибли из-за ливней в Японии

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере 179 человек погибли в Японии в результате сильных ливней и вызванных ими наводнений. Об этом со ссылкой на японское правительство в среду сообщило агентство AFP.

Ранее было известно о 156 погибших. Как сообщило агентство Kyodo, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в среду в префектуру Окаяма для оценки ущерба, нанесенного стихией.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.