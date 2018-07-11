Reuters: врачи не нашли заболеваний у первой группы детей, спасенных из пещеры в Таиланде

ТАСС, 11 июля. Врачи не обнаружили новых видов заболеваний у первой группы эвакуированных из пещеры в Таиланде школьников, которые находились там больше двух недель. Как сообщило в среду агентство Reuters, у них нет признаков лихорадки, результаты рентгена грудной области улучшились по сравнению с предыдущим днем.

По словам представителя министерства здравоохранения Таиланда, все, у кого есть признаки инфекции в области груди, пробудут в больнице минимум семь дней. Чиновник отметил, что у второй группы также "нет каких-либо признаков серьезной инфекции". Что касается последних пяти эвакуированных, четырех детей и тренера, то у них "нормальная температура тела", добавил специалист. Он подчеркнул, что никто из спасенных не пребывает в состоянии стресса, однако большинство детей потеряли по 2 кг веса, пока находились в заточении.

В минздраве сообщили, что врач и трое водолазов, которые были с детьми с самого их обнаружения 2 июля, будут находится под наблюдением специалистов.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.