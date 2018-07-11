Пять человек пострадали в массовой аварии на МКАД

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Массовая авария произошла на юго-востоке Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал в район 23 км МКАД, где произошло массовое ДТП с участием большого количества автомобилей. По предварительной информации, пострадали пять человек. С места происшествия экипаж экстренно эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

В полете пациента сопровождала авиамедицинская бригада. В департаменте напомнили, что во время проведения чемпионата мира по футболу экипажи санитарных вертолетов МАЦ несут дежурство не только днем, но и ночью, вылетая на вызовы, где требуется экстренная медицинская помощь.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на МКАД столкнулись не менее пяти автомобилей. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.