Семья погибшего на руднике "Алросы" шахтера получит компенсацию в 2 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Семья шахтера, погибшего во время взрыва на руднике "Удачный" компании "Алроса" в Якутии, получит компенсационную выплату в размере 2 млн рублей, сообщает компания.

"Все сотрудники группы "Алроса" застрахованы по коллективному договору страхования, который предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе в размере 2 млн рублей", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, компания выплатит материальную помощь в соответствии c коллективным договором с профсоюзом "Профалмаз".

Рано утром по местному времени 11 июля на руднике "Удачный" во время проведения проходческих работ произошел взрыв. В момент взрыва там находились 174 человека. Все работники, кроме постов охраны, были выведены из рудника.

Как сообщалось ранее, в результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 года рождения.

В 08:09 часов по местному времени рудник "Удачный" приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме. На месте создана и работает комиссия по расследованию случившегося, сообщают в компании.