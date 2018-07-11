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ФАС раскрыла первый в Дагестане картель

Происшествия
11 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Доход его участников превысил 7 млрд рублей. МВД Дагестана возбудило уголовное дело

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ТАСС, 11 июля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла первый картель в Дагестане, его участники, по предварительным данным, получили доходы на сумму 7 млрд рублей на закупках медикаментов и медицинской техники. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

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"По итогам проведения проверок в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан, ООО "Медфармаснаб", ООО "РегионФарма", ООО "Дагмедтехника", ООО "Глобалмедтех" ФАС России возбуждено антимонопольное дело… в отношении Минздрава республики и участников картельного соглашения. По предварительным данным, доходы участников картеля превысили 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции".

В ФАС рассказали, что картель был выявлен после того, как группа специалистов антимонопольной службы прибыла в Дагестан по приглашению врио главы республики Владимира Васильева.

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