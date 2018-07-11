СМИ: дочь основателя секты "Аум Синрикё" предлагает развеять его прах в Тихом океане

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Четвертая дочь казненного ранее основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ) Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара, которой он завещал передать свой прах, предлагает развеять его в Тихом океане. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

"Она хотела бы развеять прах с корабля в Тихом океане. До сих пор есть люди, которые считают себя последователями Мацумото. И если, к примеру, захоронить его прах в каком-либо месте в горах, то оно сразу же станет объектом паломничества. Если развеять прах в Тихом океане, этого не произойдет", - сказал адвокат Таро Такимото, представляющий ее интересы.

Он также потребовал от полиции Японии, чтобы она усилила охрану его и 29-летней дочери Асахары по имени Сатока из-за риска нападений со стороны бывших последователей "Аум синрикё". Министерство юстиции страны при этом официально пока не объявляло, как именно оно поступит с останками основателя секты. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены написали официальное письмо на имя министра юстиции страны с просьбой передать прах им.

На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.