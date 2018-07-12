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Защита обжаловала арест замдекана юрфака МГУ по подозрению в хищении 39 млн рублей

Происшествия
12 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По решению суда, Владимир Степанов-Егиянц будет находиться в СИЗО до 7 сентября

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Защита обжаловала заключение под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца, подозреваемого в мошенничестве на 39 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

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"Защитой подана апелляционная жалоба на решение об избрании Степанову-Егиянцу меры пресечения в виде содержания под стражей, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Согласно решению Тверского суда Степанов-Егиянц будет содержаться в СИЗО до 7 сентября. Принимая решение, суд не счел возможным освободить подозреваемого под залог в 20 млн рублей, о чем просила защита.

Степанов-Егиянц подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела - предполагаемый организатор хищений Ольга Васильева заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.

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