Защита обжаловала арест замдекана юрфака МГУ по подозрению в хищении 39 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Защита обжаловала заключение под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца, подозреваемого в мошенничестве на 39 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

"Защитой подана апелляционная жалоба на решение об избрании Степанову-Егиянцу меры пресечения в виде содержания под стражей, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Согласно решению Тверского суда Степанов-Егиянц будет содержаться в СИЗО до 7 сентября. Принимая решение, суд не счел возможным освободить подозреваемого под залог в 20 млн рублей, о чем просила защита.

Степанов-Егиянц подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела - предполагаемый организатор хищений Ольга Васильева заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.