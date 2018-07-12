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Обвиняемый в растрате замдиректора музея-заповедника "Петергоф" скончался от болезни

Происшествия
12 июля, 16:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, июля. /ТАСС

Виктор Сорокин находился под подпиской о невыезде

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель директора государственного музея-заповедника "Петергоф" Виктор Сорокин, обвиняемый в растрате при реставрации объектов заведения, скончался, находясь под подпиской о невыезде. Как сообщила пресс-служба музея, Сорокин умер из-за продолжительной болезни.

"11 июля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Виктор Николаевич Сорокин, заместитель генерального директора ГМЗ "Петергоф" по техническому обеспечению", - сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении Сорокина было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате, замдиректора ГМЗ заключили под стражу, в прошлом году суд выпустил его из СИЗО под домашний арест. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, последние несколько месяцев Сорокин находился под подпиской о невыезде. В пресс-службе регионального УФСБ (ведомство ведет расследование дела) от комментариев о том, будет ли прекращено уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, отказались.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что уголовное дело о растрате связано с ремонтно-реставрационными работами на причале у ГМЗ "Петергоф" для скоростных "Метеоров", связывающих музей-заповедник с центром Северной столицы, но данное дело не связано с так называемым делом реставраторов, главным фигурантом по которому проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Причал в Нижнем парке был введен в строй в конце мая 2014 года. В 2013 году Минкультуры РФ оперативно выделило на его ремонт 134 млн рублей. ГМЗ "Петергоф", объединяющий памятники в трех пригородах Петербурга - Петродворце, Стрельне и Ораниенбауме - является самым популярным туристическим объектом России. Ежегодно его посещают около 5 млн отечественных и зарубежных туристов, в его состав входят 32 музея, но больше всего он известен как столица фонтанов.

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