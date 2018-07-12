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В Сочи десять поездов отстают от графика из-за упавшего на пути грузовика

Происшествия
12 июля, 16:30 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, июля. /ТАСС

Инцидент произошел на перегоне Хоста - Мацеста

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Десять поездов отстают от графика из-за ДТП с "КамАЗом" в Сочи, сообщила в четверг пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Днем на перегоне Хоста - Мацеста с проходящей на обрыве над железной дорогой трассы упал грузовик. В управлении здравоохранения Сочи ТАСС сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля

"В настоящее время до полутора часов задержаны поезда № 262 Адлер - Архангельск, № 545 Орск - Адлер, № 84 Адлер - Москва, № 680 Адлер - Кисловодск, Москва - Адлер, № 461 Уфа - Адлер, а также пригородные поезда № 6526 Аэропорт - Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт - Сочи, № 6319 Сочи - Имеретинский Курорт, № 6521 Сочи -Аэропорт", - говорится в сообщении.

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