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СМИ: истребитель ВВС Саудовской Аравии разбился на юге королевства

Происшествия
12 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Крушение произошло, когда самолет возвращался на базу после атаки на позиции мятежников в Йемене

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ТАСС, 12 июля. Истребитель саудовских ВВС, участвовавший в операции против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, разбился в четверг на юге королевства.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Минобороны в сформированном мятежниками правительстве.

По его данным, самолет потерпел крушение, когда пилот возвращался на аэродром в провинции Асир после рейда на позиций мятежников в йеменской Сааде. О причинах инцидента не сообщается.

Официального комментария из Минобороны Саудовской Аравии пока не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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