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В Перми обвиняемого в нападении на школу подростка отправили в психиатрическую больницу

Происшествия
12 июля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Для второго подростка продлен срок содержания под стражей на два месяца

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ТАСС, 12 июля. Один из пермских подростков, который обвиняется в нападении на школу, в результате которого пострадали 15 человек, по решению Мотовилихинского районного суда Перми отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

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Людмила Петрановская — о нападениях в российских школах, буллинге и "деградации молодежи"

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"В суд поступило два ходатайства следователя в отношении обоих подростков, [участвовавших в нападении], - сказал собеседник агентства. - Оба ходатайства рассмотрены. В отношении одного принято постановление о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях на два месяца сроком до 14 сентября".

Как пояснили в суде, для второго подростка также продлен срок содержания под стражей на два месяца .

Ранее сообщалось, что обвиняемые находятся в СИЗО-2 города Москвы, где проходят психологическую и психиатрическую экспертизу в Центре им. Сербского.

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Что известно о нападении на школьников в Перми

По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами. Войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего они ранили друг друга. В результате инцидента, пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Нападавшие арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Учительнице школы Наталия Шагулина, которая при нападении подростков с ножами на школьников получила 17 ножевых ранений, защищая детей, по указу президента РФ Владимира Путина награждена медалью "За отвагу".

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