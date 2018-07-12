В Перми обвиняемого в нападении на школу подростка отправили в психиатрическую больницу

ТАСС, 12 июля. Один из пермских подростков, который обвиняется в нападении на школу, в результате которого пострадали 15 человек, по решению Мотовилихинского районного суда Перми отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило два ходатайства следователя в отношении обоих подростков, [участвовавших в нападении], - сказал собеседник агентства. - Оба ходатайства рассмотрены. В отношении одного принято постановление о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях на два месяца сроком до 14 сентября".

Как пояснили в суде, для второго подростка также продлен срок содержания под стражей на два месяца .

Ранее сообщалось, что обвиняемые находятся в СИЗО-2 города Москвы, где проходят психологическую и психиатрическую экспертизу в Центре им. Сербского.

По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами. Войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего они ранили друг друга. В результате инцидента, пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Нападавшие арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Учительнице школы Наталия Шагулина, которая при нападении подростков с ножами на школьников получила 17 ножевых ранений, защищая детей, по указу президента РФ Владимира Путина награждена медалью "За отвагу".