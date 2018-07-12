Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ферма в Удмуртии причинила ущерб в 6 млн рублей вследствие порчи земли

Происшествия
12 июля, 17:05 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 12, июля. /ТАСС

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело, предприятию направлена претензия с требованием о добровольном возмещении причиненного вреда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Молочная ферма в Удмуртии нанесла ущерб экологии на сумму более 6 млн рублей, сливая отходы в запрещенном месте на территории Воткинского лесничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"В начале 2018 года на участки лесного фонда, являющиеся защитными лесами, с территории молочно-товарной фермы ООО "Агрохолдинг "Кама" происходил слив сточных вод. <…> В результате противоправных действий окружающей среде причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей. <…> Площадь загрязненного лесного участка составляет более 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проверку по факту загрязнения почвы на территории Воткинского лесничества провела Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с региональным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Были изъяты образцы почвы, по результатам анализа выявлено превышение загрязняющих веществ по железу (III) оксид, нефтепродуктам, хлорид ионам.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело за порчу земли, предприятию направлена претензия с требованием о добровольном возмещении причиненного вреда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Путин подписал указ о продлении контрсанкций
4
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
5
СМИ: Трамп отменил все двусторонние встречи на полях саммита НАТО
6
Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО
7
Мамонт Женя удивил ученых
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!