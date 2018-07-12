Ферма в Удмуртии причинила ущерб в 6 млн рублей вследствие порчи земли

ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Молочная ферма в Удмуртии нанесла ущерб экологии на сумму более 6 млн рублей, сливая отходы в запрещенном месте на территории Воткинского лесничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"В начале 2018 года на участки лесного фонда, являющиеся защитными лесами, с территории молочно-товарной фермы ООО "Агрохолдинг "Кама" происходил слив сточных вод. <…> В результате противоправных действий окружающей среде причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей. <…> Площадь загрязненного лесного участка составляет более 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проверку по факту загрязнения почвы на территории Воткинского лесничества провела Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с региональным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Были изъяты образцы почвы, по результатам анализа выявлено превышение загрязняющих веществ по железу (III) оксид, нефтепродуктам, хлорид ионам.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело за порчу земли, предприятию направлена претензия с требованием о добровольном возмещении причиненного вреда.