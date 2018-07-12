Начальника отдела полиции в Ростове уволили после обнаружения крупной партии наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Начальник отдела полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону уволен после обнаружения в здании крупной партии наркотиков, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Он уволен после обнаружения в здании партии наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области объявили в федеральный розыск бывшего полицейского в Ростове-на-Дону после обнаружения в здании УМВД крупной партии наркотиков. В управлении сообщали, что "возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, а также неустановленных лиц по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ".

По данным следствия, в июне подозреваемый вместе с неустановленными лицами незаконно купил и перевез с целью сбыта в здание полиции наркотики в крупном размере. Реализовать наркотические средства они не смогли, действия подозреваемых пресекли в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС уточняли, что "данный сотрудник уволен по отрицательным основаниям, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".