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Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице

Происшествия
12 июля, 17:52 дата обновления: 12 июля, 18:08 UTC+3

Столичная полиция информировала посольство Великобритании о местонахождении Дугласа Моретона

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские нашли британского болельщика, которого его родственники считали без вести пропавшим в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящее время британец находится в одной из московских гостиниц.

"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы. Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", - сказал представитель полиции.

По его словам, в полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Моретоном. В целях его поиска полицейские организовали проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий, отметил представитель ГУ МВД.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, болельщика обнаружили в гостинице в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Как сообщалось ранее, Моретон выехал из Самары в Москву 10 июля на поезде. Он прибыл 11 июля на Казанский вокзал Москвы. Данные видеокамер подтвердили его прибытие в Москву. 

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