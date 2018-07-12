Суд приговорил экс-замглавы Спецстроя Бурякова к пяти годам колонии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии и штрафу бывшего заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александра Бурякова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Бурякова виновным и приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей", - сказал судья.

К такому же сроку заключения просил приговорить Бурякова прокурор в ходе прений сторон.

Фигурант признал вину и заключил сделку со следствием, в этой связи его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Бурякову инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он совершил три эпизода хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ в Москве и Тверской области в 2013-2015 годах. В рамках основного уголовного дела, из которого было выделено дело Бурякова, проходят бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько и предприниматель Кадыр Караханов, следствие по делу еще продолжается. Всего фигурантам инкриминируют хищение свыше 1 млрд рублей.

Завершение расследования

Военные следователи завершили расследование в отношении еще троих фигурантов уголовного дела о хищении 1 млрд рублей в Спецстрое. Об этом сообщили в СК в связи с вынесенным Пресненским районным судом Москвы приговором бывшему заместителю директора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя России) Александру Бурякову.

В СК уточнили, что в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело рассматривалось в особом порядке. "Предварительное следствие по уголовному делу в отношении остальных участников данного преступления также окончено: одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим - в виде домашнего ареста. В настоящее время указанные лица знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - сообщили в СК.

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, "с сентября 2013 года по октябрь 2015 года в рамках выполнения работ по строительству и капитальному ремонту двух объектов Минобороны России Буряков в составе преступной группы совершил хищение денежных средств путем подготовки и предоставления заказчику документов, отражающих заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ". Пользуясь должностным положением, он создавал условия для подписания этих документов уполномоченными лицами Минобороны России, а также предприятий, подведомственных Спецстрою России. В результате было похищено 1 млрд 93 млн рублей.