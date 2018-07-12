Причиной отключения электричества в ряде регионов Азербайджана стал поджог

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Ограничения в энергоснабжении ряда регионов Азербайджана было вызвано широкомасштабным пожаром, возникшим одновременно в двух местах на территории, где проходят линии электропередачи.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании "Азерэнерджи".

"12 июля около 15:30 (14:30 мск) на территориях, где проходят высоковольтные ЛЭП в селе Биджо Агсуинского района, расположенном в 151 км от города Мингечаур и в 20 км от села Ханабад Евлахского района, одновременно был совершен поджог на обширных территориях", - сказано в сообщении.