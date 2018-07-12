Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной отключения электричества в ряде регионов Азербайджана стал поджог

Происшествия
12 июля, 18:17 UTC+3 БАКУ БАКУ 12, июля. /ТАСС

Пожар возник одновременно в двух местах на территории, где проходят линии электропередачи, сообщили в компании "Азерэнерджи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Ограничения в энергоснабжении ряда регионов Азербайджана было вызвано широкомасштабным пожаром, возникшим одновременно в двух местах на территории, где проходят линии электропередачи.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании "Азерэнерджи".

"12 июля около 15:30 (14:30 мск) на территориях, где проходят высоковольтные ЛЭП в селе Биджо Агсуинского района, расположенном в 151 км от города Мингечаур и в 20 км от села Ханабад Евлахского района, одновременно был совершен поджог на обширных территориях", - сказано в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Ответные меры России на санкции. Досье
5
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!