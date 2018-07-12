На Ставрополье сняли режим ЧС, введенный из-за угрозы нашествия саранчи

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края сняли режим ЧС, введенный в середине мая 2018 года в трех районах из-за угрозы распространения саранчи. Соответствующее распоряжение губернатора края опубликовано в четверг на официальном региональном портале правовой информации.

"В связи с устранением массовых очагов саранчовых вредителей, повлекших гибель и повреждение посевов сельскохозяйственных культур на территории Арзгирского, Левокумского муниципальных районов и Нефтекумского городского округа, <…> отменить режим чрезвычайной ситуации", - говорится в документе.

Как сообщалось, режим ЧС был введен 18 мая из-за риска распространения саранчи. В начале июня власти региона выделили дополнительные средства на борьбу с вредителем, в общей сложности сумма составила порядка 40 млн рублей.