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Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский

Происшествия
12 июля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Из-за инцидента аэропорт временно закрыл взлетно-посадочную полосу

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Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Испытательный самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме им. Громова (используется аэропортом Жуковский как взлетно-посадочная полоса) в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".

"12 июля 2018 года на аэродроме ЛИИ им. Громова (Московская область) при проведении испытаний по оценке аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла на испытательном самолете SSJ-100 после завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, посадка прошла благополучно на специально подготовленную полосу. На борту находилось три человека, никто не пострадал. "Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний", - сообщили в ГСС.

В аэропорту Жуковский сообщили, что из-за инцидента временно закрыта взлетно-посадочная полоса, ведутся работы по буксировке самолета. Отмечается, что полоса не повреждена, ее работа будет скоро возобновлена.

В свою очередь источник в ЛИИ им. Громова сообщил ТАСС, что самолет произвел посадку на вспененную полосу для исключения возможности возгорания. "В настоящее время специалисты обследуют взлетно-посадочную полосу на предмет возможных дефектов", - сказал собеседник агентства. По его словам, работа аэропорта будет возобновлена в течение часа.

По предварительным данным, задержан вылет из Жуковского в Китай. Еще один борт, который следовал из Тель-Авива, отправлен на запасной аэродром.

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