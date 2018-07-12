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Движение по трассе в Сочи после падения грузовика на железнодорожные пути ограничено

Происшествия
12 июля, 19:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, июля. /ТАСС

По последним данным, сейчас открыт один из двух пострадавших путей

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Движение по одной из полос трассы в Сочи, с которой в четверг грузовик упал на железнодорожные пути, перекрыто на участке около места ДТП из-за работы спецтехники, сообщила пресс-служба Упрдор "Черноморье".

Ранее сообщалось, что днем на перегоне Хоста - Мацеста с проходящей на обрыве над железной дорогой трассы упал грузовик. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. На один-два часа задержались несколько поездов.

"По последним данным, уже открыт один из двух пострадавших железнодорожных путей. Устранение последствий ДТП и освобождение железнодорожного полотна от фрагментов грузового автомобиля продолжается. Временное ограничение для автомобильного транспорта по одной из двух полос (участок 50 м) в одном направлении введено в связи с работой специальной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на дороге-дублере Курортного проспекта - одной из основных улиц Сочи. Со стороны Мацестинского тоннеля, где действует ограничение скорости 40 километров в час, большегрузный автомобиль Scania при входе в поворот пробил дорожное ограждение и упал на железную дорогу, идущую под обрывом, по краю которого проходит трасса.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением. <…> Инфраструктуре федеральной дороги нанесен существенный материальный ущерб: выведено из строя 84 погонных метра металлического барьерного ограждения, три дорожных знака, один фонарный столб, повреждена боковая технологическая труба для прокладки кабеля (42 погонных метра)", - добавили в управлении.

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