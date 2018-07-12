Восстановлено движение по трассе и железной дороге в Сочи после ДТП с грузовиком

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Железнодорожные пути в Сочи, на которые с трассы упал грузовик, очищены от обломков, движение поездов и машин восстановлено, сообщила пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Чермноморье".

В четверг на перегоне Хоста - Мацеста с трассы, проходящей на обрыве над железной дорогой, упал грузовик. В результате ДТП пострадал водитель. На один-два часа задержались несколько поездов. Движение по железной дороге было невозможно из-за лежащего на путях автомобиля, по трассе - из-за работавшей спецтехники.

"По состоянию на 20:00 железнодорожные пути полностью очищены от обломков грузовика, движение поездов возобновлено в штатном режиме. Продолжаются работы на обочине места ДТП, при этом временное ограничение на второй полосе отменено. Проезд в районе места ДТП по А-147 обеспечивается в штатном режиме", - говорится в сообщении.